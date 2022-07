“Ingenio paisa”: metrocable casero es sensación en redes sociales

En redes sociales es viral un video que para muchos es toda una muestra del “ingenio paisa”. Se trata de un pequeño metrocable, instalado en el balcón de un apartamento.

El hombre que hizo la grabación narra que en esa vivienda venden helados y la entrega a los clientes se realiza con ayuda del metrocable casero.

“Les voy a mostrar, qué ingenioso, allá en ese apartamento venden helados. Como está tan lejitos para que la gente no camine, tienen su metrocable”, cuenta el ciudadano.

Te presentamos el mini #Metrocable 🚡 línea 'C-ASERO', para que recibas y mandes cuanto 'cachivache' quepa en él. 😂 https://t.co/bqWkaMEvze — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 12, 2022

El video muestra cómo en la minicabina ponen la mercancía que luego en la parte de abajo retiran los clientes, quienes envían el dinero con ayuda del mismo sistema.

La gran inquietud de muchos es dónde se encuentra esta obra. Algunos ciudadanos indicaron que es en unos edificios cerca de la estación Aurora del metrocable.

“La señora no domina el mundo porque no quiere. Me encanta su creatividad y por fundar la línea C del metrocable”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

El video, que se hizo popular en Twitter inicialmente, fue replicado por la cuenta del Metro de Medellín.