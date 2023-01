¡Inhumano! Mujer cortó las patas de sus dos perros para que no dañaran las plantas del jardín

La dueña de los animales realizó las heridas con un cuchillo, a uno en las dos extremidades delanteras y al otro en las cuatro.

Una publicación en Facebook denunció el grave hecho de maltrato animal que sucedió en San Antonio Tizostoc, México.





Según Luis López, usuario que hizo la denuncia, los vecinos de la mujer fueron alertados por el llanto de los perros. Al socorrerlos, vieron que era la propia dueña la que los maltrataba, hiriéndoles las patas.

Ante el pedido de que no siguiera con la cruel acción, esta simplemente justificó su comportamiento diciendo que lo hacía porque estaba harta de que sus mascotas cavaran en su jardín y dañaran sus plantas.

Los vecinos trataron de ayudar a los animales y brindarles atención veterinaria, pero la dueña, de la que no se sabe la identidad, se opuso bajo la excusa de “ella hace y deshace con ellos como quiera”.

Las personas que presenciaron el hecho lo denunciaron a la fundación Peluditos de la Calle. Esta fue a la casa a rescatar a los caninos, pero ya no estaban, fueron cambiados de domicilio.