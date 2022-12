Inocencia pura: niña y bebé gorila se convierten en símbolo de hermandad

Un gorila de cinco meses de nacido se acercó al vidrio de seguridad y unió sus palmas a las de una niña que lo invitaba a acercarse. Este encuentro de dos mundos se dio en el zoológico de Forth Worth , en Texas (EE. UU.).

Él es Augustus (‘Gus’), un gorila de llanura que desde hace algunas semanas ha empezado a explorar cada vez más el mundo que lo rodea, así sea detrás de una barrera de cristal.

Publicidad

Este bebé gorila parece haber encontrado en Braylee a su primera amiga humana.

[[{"fid":"185069","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas"},"type":"media","attributes":{"alt":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","title":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","class":"media-element file-default"}}]]

‘Gus’ nació en cautiverio en diciembre pasado. Sus primeros grandes momentos han sido captados por trabajadores y visitantes, casi siempre bajo la protección de su mamá.

[[{"fid":"185070","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas"},"type":"media","attributes":{"alt":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","title":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","class":"media-element file-default"}}]]

Publicidad

Su especie está en la lista de animales en peligro de extinción por la cacería, las enfermedades, la reducción de su hábitat y su baja tasa de reproducción.

El zoológico de Forth Worth lucha por proteger a esta especie a través de un programa de cría cooperativa.

Publicidad

[[{"fid":"185071","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas"},"type":"media","attributes":{"alt":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","title":"Gorila del zoológico de Forth Worth, Texas","class":"media-element file-default"}}]]

Gracias a Gus y Braylee por este momento de hermandad e inocencia.