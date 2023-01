Insólito: conductor borracho se atropelló a sí mismo al intentar volársele a la Policía

La ridícula escena, que quedó grabada en un video, dejó a los uniformados asombrados. El infractor pasó el susto de su vida por culpa de la irresponsabilidad.

El curioso caso se registró en la ciudad de Fairfax, Virginia, a cuatro horas de Nueva York. Las insólitas imágenes fueron compartidas en Facebook por el cuerpo de Policía local.



“Nuestros oficiales intentaron detener a un hombre. Salió a toda velocidad, luego salió de su automóvil para escapar, pero se olvidó de poner freno de mano. Oops. Fue atropellado por su propio auto. Él está bien físicamente, pero está acusado de conducir estando intoxicado, la tercera ofensa y una larga lista de otros cargos”, comentó el cuerpo de uniformados.

A pesar de que el video puede desmotivar a quienes cometen ese tipo de comportamientos, a muchas personsa no les ha hecho gracia y consideran que revelarlo es una falta de consideración.

“Es repugnante ver que el cuerpo de Policía de Fairfax no cuenta con la más mínima pizca de empatía humana básica y descubre que los seres humanos son atropellados por los autos. No importa las circunstancias, esto no es gracioso”, reprochó un usuario.

Otros se burlaron mientras que otros consideraron que se trató de un caso de 'karma instantáneo'.

“Justicia poética”, escribió un ciudadano.

El video suma más de 71.000 reproducciones en menos de cuatro días.