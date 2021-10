Insólito: hospital le hizo un cobro adicional a paciente por llorar durante una cirugía

Una usuaria de Twitter denunció a un hospital en Estados Unidos que, dice, le cobró 11 dólares de más por llorar durante una cirugía menor.

La mujer, identificada en la red social como Migge, publicó la factura de la cuenta del hospital, donde recibió atención médica para removerle un lunar. Según su relato, le cobró demás por tener una “breve emoción”.

"Eliminación de lunares: $223. Llorando: un extra", dice el enunciado de la publicación.

El trino se volvió viral rápidamente y los internautas criticaron el proceder del hospital, pues para algunos el centro médico atentó contra la libre expresión de la emociones que tenía la mujer.

“Como doctora de un hospital no estaba al tanto de esto. Claramente no he facturado correctamente durante más de 30 años. Simplemente simpatizo, apoyo y entregó a la gente un Kleenex”, fue uno de los comentarios que recibió la denuncia de Midge.

La publicación ha recibido más de 100 mil me gusta y más de 15 mil retweets. El hospital no se ha pronunciado.