¡Insólito! Pareja cobró 120 dólares por persona a invitados que no asistieron a su boda

Una pareja, Doug Simmons y Dedra McGee, decidió cobrarles a los invitados que no asistieron a su boda pese a que habían reconfirmado que estarían en el evento, que celebraron en Jamaica. En redes sociales se conoció el recibo que los recién casados enviaron a sus amigos.

“Cuatro veces les preguntamos: '¿Están disponibles para venir?’”, dijo Doug en una entrevista con The New York Post.

“Eso es todo lo que estaba preguntando. Si me dices que no puedes asistir, sería comprensivo, pero no me digas que sí y luego me dejes pagar por ti y los tuyos. Cuatro personas se convirtieron en ocho personas. Me lo tomé como algo personal”, agregó.

La pareja les informó a los invitados que no asistieron a su boda que tienen un mes para saldar la deuda y ofreció dos formas de pago.