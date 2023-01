Instinto de madre: salvó la vida a su hijo cuando reconoció extraña mancha roja en su brazo

Vio la piel irritada del menor y lo llevó al hospital, donde le detectaron sepsis, enfermedad que mata a más personas que el cáncer de mama e intestino juntos.

La madre británica Alexandra Ruddy relató en su perfil de Facebook que, en medio de una visita al zoológico, su hijo se había hecho una herida y que al hacer la curación fue rigurosa para desinfectar y limpiar el corte.

Sin embargo, una semana después, el menor se empezó a quejar de dolores en el brazo y cuando le revisó, notó unas manchas rojas que se desplazaban hacia sus venas. Este último dato la alertó y llevó al niño al hospital mas cercano.

Allí le informaron que su hijo tenía sepsis, un envenenamiento de sangre que provoca un fallo grave en los órganos y que si no se trata a tiempo, la infección puede provocar desde un shock, hasta la muerte.



“¡Afortunadamente los antibióticos están funcionando y él está bien! Si ve esta línea roja que va desde una herida a lo largo de la vena, haga que su hijo sea visto de inmediato”, añadió Ruddy en la publicación.

La madre también explicó que dos años antes había visto en esa misma red social una publicación en la que un amigo contaba una experiencia similar sobre esta enfermedad y que si no hubiera sido por ese referente, no habría dado el cuidado necesario a su hijo.

”Espero que mi publicación ayude a alguien de la misma manera que la de mi amigo de hace 2 años me ayudó”, concluyó.