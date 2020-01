Instinto de supervivencia: hombre fingió estar muerto para evitar ataque de un tigre

El animal intentaba escapar de una multitud y a su paso se abalanzó encima del hombre. Al menos tres personas resultaron heridas.

El hecho ocurrió en el estado indio de Maharashtra y fue publicado por Parveen Kaswan, un policía del IFS (Foreign Indian Service) en Twitter.

You want to see how does a narrow escape looks like in case of encounter with a #tiger. #Tiger was cornered by the crowd. But fortunately end was fine for both man and tiger. Sent by a senior. pic.twitter.com/1rLZyZJs3i

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 25, 2020