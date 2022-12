James no estará solo en el Bayern, lo acompañará esta talentosa hija de padres colombianos

Cindy Gomez es la voz oficial del equipo alemán y canta su himno en cinco idiomas. Su belleza le permitió, además, ganar el concurso Miss Latin América - Canadá.

La hermosa joven fue la encargada de cantarle, este miércoles, el feliz cumpleaños al jugador colombiano.

También es modelo, actriz y compositora. Por si fuera poco, es políglota y domina el inglés, francés, italiano, español y latín, entre otros.

La joven cobró fama en 2003 tras grabar el tema ‘Time Only Knows’, banda sonora oficial del juego de video Prince of Persia: The Sands of Time.

En 2008, se presentó con Ringo Starr en shows nocturnos televisivos estadounidenses como The Late Late Show with Craig Ferguson y Larry King Live. Junto al exbeatle interpretó el tema ‘Liverpool 8’ que compusieron a cuatro manos.

Pese a no ser muy famosa en Colombia, la polifacética artista ha aparecido en prestigiosa publicaciones del mundo como Macleans, Elle, La Guía, Zink, Fast Company, Prestige y Velvet.

Estas son algunas de las publicaciones de Cindy Gomez en Instagram:

