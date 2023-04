Joven asegura que se le desprendió el útero luego de una flatulencia

Una curiosa historia se viralizó por medio de redes sociales luego de que una joven, identificada como Lauren K, decidiera contar la situación en la que se vio envuelta en altas horas de la noche cuando su útero se desprendió tras una flatulencia "muy fuerte”.



La usuaria de TikTok, que se hace llamar @FresnoNightcrawler, relató en un video el percance médico que vivió un año atrás mientras se encontraba dormida. De acuerdo con la joven de 18 años, que sufre del síndrome de colon irritable, sintió una enorme incomodidad luego de una flatulencia en medio de la noche.

“De repente sentí que había puesto un huevo, fue como si estuviera sentada en una pelota de tenis en mi cama o como si estuviera acostada encima de una”, cuenta.

Incapaz de dormir, Lauren decidió ir al baño para revisar su ropa interior y descubrió, para su sorpresa, que su útero se había salido del cuerpo, experimentando un prolapso uterino.

“Resulta que se me cayó el útero, lo que no suele ocurrir hasta que tienes más de 70 años, cuando tu suelo pélvico decide que se ha rendido”, relata. En ese momento, la joven acudió a la habitación de su madre pasadas las tres de la mañana para despertarla y pedirle ayuda con la situación, pero no fue hasta el día siguiente que pudo asistir al hospital.

De acuerdo con la joven, su madre “tenía 68 años y no podía caminar bien” debido a un reemplazo de cadera, por lo que decidieron esperar al amanecer para dirigirse a urgencias. Lauren se fue a dormir esa noche y, para su tranquilidad, su útero regresó por sí solo hacia el lugar donde pertenece, pero aún así prefirió ir al hospital.

Cuando se encontraba recibiendo asistencia médica, las enfermeras le explicaron que era algo normal que podía pasar cuando el piso pélvico se debilita y experimenta algún tipo de fuerza interior, así que bastaba con volver a meterlo.

Según el medio especializado Mayo Clinic, un prolapso uterino ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y debilitan hasta el punto de que ya no proporcionan suficiente sostén al útero. En consecuencia, el útero se desliza hacia la vagina o sobresale de ella.

Sin embargo, es más probable que le suceda a personas después de la menopausia o cuando han tenido uno o más partos naturales y, por lo general, no requieren tratamiento. Por otro lado, los expertos sugieren realizar ejercicios que fortalezcan el suelo pélvico, como los hipopresivos y los ejercicios de kegel, que funcionan como terapia para los músculos de esa zona.

En el video compartido por Lauren, la mujer califica el prolapso uterino como una situación poco dolorosa pero incomoda: "Ni siquiera se siente como un pellizco, se siente como si estuviera sentada sobre un huevo".

Lauren aseguró que el útero se le desprendió cuando tenía 17 años.