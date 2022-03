Joven con cáncer decidió luchar contra la adversidad haciendo lo que más le gusta: nadar

Agustina Ávila, de 23 años, es lo que se le podría llamaría una superhumana, pues perdió a su hermano en un accidente de tránsito, a su mascota por una enfermedad y, como si fuera poco, a esta joven argentina le diagnosticaron un cáncer de cuello uterino en etapa 3.

No obstante, luchó con todas sus fuerzas y, cuando parecía haber superado lo más crítico, le sobrevino una anemia crónica, parecía que el destino fatal se había ensañado contra ella.

Pese a que los médicos no eran optimistas, ella sí.

“Es increíble que el año pasado me daban una semana de vida, hacía una cuadra y me desmayaba por la anemia, vivía internada con transfusiones de sangre, etc. Hoy, estoy compitiendo en aguas abiertas y pudiendo entrenar todos los días, a veces doble turno por día. Agus 1 - cáncer 0”, trinó Agustina.

Esta joven no solo vivió contra todo pronóstico, sino que se convirtió en campeona de natación en aguas abiertas. Un triunfo que les ha dedicado a quienes abrigan siempre una esperanza.