Joven de 21 años perdió la visión de un ojo por jugar un día entero en su celular

Sufrió una condición que se presenta la mayoría de veces en personas de avanzada edad. La mujer aceptó que se había obsesionado con la aplicación.

Médicos de Guandong, una provincia china, explicaron a la joven y a sus padres que la pérdida de visión habría sido causada por fatiga visual, pues confesó que “estaba tan absorta por el juego que me olvidaba comer, y no escuchaba a mis padres cuando me llamaban a cenar”.

Vale la pena aclarar que esta joven llevaba más días jugando, dijo que en días que no tenía trabajo se levantaba a las 6 de la mañana a desayunar y empezaba a jugar hasta las 4 de la tarde. “Comeré algo, tomaré una siesta y jugaré hasta la una de la madrugada” añadió al portal South China Morning Post.

Aceptó la afectada que sus padres le habían advertido que se podía quedar ciega si seguía mucho tiempo en el celular, pero ella no acató el consejo. Ahora se encuentra hospitalizada a la espera de que los médicos puedan salvarle el ojo.