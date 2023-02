Joven encontró una gruesa suma de dinero en la papelera de un baño y lo que hizo sorprendió a todos

La historia de honestidad de un joven empleado le está dando la vuelta al mundo. En uno de los baños del edificio en el que trabaja, situado en Melbourne, Australia, encontró 50.000 libras, casi 300 millones de pesos. El dinero estaba en el interior de la papelera.

Según la información revelada por The Sun , el protagonista de este hecho fue Chamindu Amarsinghe, un joven estudiante que se gana la vida en el sector de la limpieza.

Se conoció que, al ver la gruesa suma de dinero en el interior del baño, no dudó en llamar a sus supervisores.

Publicidad

“Había demasiada plata como para contarla, pensé que alguien me estaba jugando una broma. Pero cuando toqué los billetes, todos amarillos y verdes, me di cuenta de que era dinero real”, comentó el joven.

Segundos más tarde, la Policía y un experto en plomería llegaron al lugar para retirar el dinero.

“Simplemente pensé que ese no era mi dinero. No sabía qué diablos estaban haciendo esos billetes ahí. Alguien pudo planear dejarlo allí y después volver a buscarlo. No quería que regresaran y al ver que no estaba vinieran a por mí”, complementó.

Publicidad

Pasaron días de una ardua investigación y la Policía no logró establecer a quién pertenecía la plata. No obstante, luego encontraron a un sospechoso que pudo haber dejado el dinero en la papelera de aquel baño.

En ese momento, el sospechoso fue acusado de robo. No obstante, con el paso de los días, los cargos fueron retirados.

Pasaron tres años y la gruesa suma de dinero no fue reclamada por nadie. Así la situación, un magistrado de Melbourne le dijo al joven que se podía quedar con 40.000 libras y que el resto sería entregado al Estado.

El funcionario manifestó que su honestidad debía ser “recompensada”.

Publicidad

Tras recibir la plata, el joven manifestó que era una “bendición” y que después del incidente solo desea “pasar su vida de manera normal”.

Además, dejó claro que donará una parte a las personas discapacitadas y otra a un templo budista.

Otras historias conmovedoras

Un joven de Perú se ha vuelto viral luego de que logró su gran sueño de pasar a la Universidad Nacional de Ingeniería, después de intentar pasar el examen desde 2015. Los amigos de Baruch Alfonso Cáceres grabaron un video en el que este contó todo lo que hizo para conseguir estudiar Ingeniería de Minas.

Publicidad

Los jóvenes le toman del pelo por las varias academias preuniversitarias en las que estudió para preparar su examen. Sin embargo, una y otra vez veía que no lo lograba.

Sin embargo, el 2023 fue el año de la victoria. Con un puntaje de 12.538, el joven por fin logró su anhelado objetivo de entrar a la universidad. Ahora estudiará Ingeniería de Minas.