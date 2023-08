Joven fue al aeropuerto a recibir a su novia y descubrió que le era infiel: "No lo puedo creer"

En redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en el que un joven supuestamente descubre que su novia lo engaña, justo cuando fue a recibirla al aeropuerto. Aunque las imágenes se publicaron meses atrás, sigue generando diferentes opiniones. La escena habría tenido lugar en México.



En el video, que fue grabado por un amigo del muchacho, se observa a un joven sosteniendo un gran letrero que dice "Bienvenida, Azul, te amo".

En ese momento, se escucha que la persona que graba confronta a su amigo, teniendo en cuenta que su novia tiene el mismo nombre: "Wey, no manches, dos Azules con el mismo nombre". "Puede ser su hermana, su mamá, hay mucha gente en el aeropuerto", responde el joven que esperaba a su pareja, restándole importancia al tema.

Segundos después, aparece la novia del muchacho, pero en vez de dirigirse hacia él se traslada al lugar a donde está el otro joven con el cartel. "No manches, es tu vieja", agregó su amigo.



Ante la incómoda situación, el protagonista de la historia corrió tras su novia en el aeropuerto para confrontarla y exigirle una explicación. En lugar de eso, la mujer reprochó su comportamiento y terminó su relación con él, asegurando que ya no siente amor.

"No lo puedo creer. La mujer es superfría con él. Eso que ella es la infiel", "Y luego que por qué no hay hombres detallistas", "Ella no vale la pena... Al final mostró su verdadera cara. Agradece que te hizo un gran favor dejándote" y "No vale la pena llorar por una mujer así", fueron algunos comentarios a la grabación.