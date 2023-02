Joven le donó riñón a su padre para salvarle la vida: todo fue una sorpresa

Una joven llamada Delayne Ivanowski cautivó a las redes sociales luego de compartir la conmovedora muestra de amor que tuvo con su padre, pues decidió donarle un riñón sin que este supiera.

El padre de la mujer, identificado como Jhon Ivanowski, fue diagnosticado con una deficiencia de inmunoglobulina por lo que su sistema inmunitario afectaba directamente a sus riñones.

Tras el desalentador diagnosticado, el hombre debía someterse a diálisis cada dos días, lo que implicaba que tuviera que estar conectado a una máquina por varias horas.

Con tal de mejorar la calidad de vida de su progenitor, la joven ideó un plan sin comentarle a su padre. Y es que, con ayuda del personal médico, decidió realizarse los exámenes pertinentes para comprobar si era una donante compatible con su padre.

Por fortuna, lo fue y el plan que llevó ocho meses terminó siendo concretado el jueves 16 de febrero de 2023, cuando la joven sorprendió a su padre revelando que ella sería quien donaría su riñón.

"No me enteré hasta el día de la operación, cuando ya estábamos en el postoperatorio. Abrió la puerta y entró, y yo me quedé helado", compartió Jhon al medio KMOV4.

Millones de personas pudieron presenciar el emotivo momento, ya que todo quedó filmado en un video que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Junto a esta difusión, la mujer aprovechó para pedir, a los internautas que tuvieran posibilidades, una contribución para costear los gastos médicos.

Finalmente, el hombre terminó agradecido con su hija al atreverse a dar ese gran paso, pues, pese a que ella en múltiples ocasiones se ofreció a donar su riñón, él siempre se lo impidió.

"Dejar de estar conectado a la máquina y poder hacer lo que necesito o lo que quiero es un gran alivio", comentó al medio citado.

Otras historias conmovedoras

‘Super H’ es un entusiasta pediatra con el que muchos quisieran cruzarse en sus caminos. Es que, si sus pacientes están felices, él también lo está.

Hesham Abdelkader es un pediatra egipcio con una misión en marcha y es hacer que los niños pierdan el temor por los quirófanos y las cirugías. Él es médico maravilla de la Clínica Heliópolis, en El Cairo, donde prende la fiesta antes de cada intervención.

Su recompensa, además de salvar vidas, es recibir sonrisas que comparte a sus más de 254.000 seguidores en TikTok.

En su palmarés, Hesham Abdelkader tiene licenciaturas, maestrías y un doctorado, a eso también se le suma condecoraciones y becas que le han otorgado.

Él, sin embargo, se mantiene humilde, pues no quiere reconocimientos, solo hacer historia en el corazón de quienes le confían su vida y sí que ha sabido contagiar de esa energía a todos sus colegas.