Joven llevó su violonchelo hasta una UCI y le dio un emotivo concierto a su papá

Abans de restringir les visites als pacients, l'UCI de #VallHebron va acollir un concert de violoncel en directe. El Pau, un noi de 13 anys, va tocar per al seu pare, ingressat amb #covid greu, i a qui no veia des de feia dos mesos, peces de Bach i bandes sonores.

