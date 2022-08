Joven muestra que es acechado por terrorífica presencia en su casa: "Alguien me hace brujería"

Las redes sociales se han convertido en espacios para que los usuarios publiquen sus mejores momentos y también los más aterradores . Tal es el caso de un internauta que asegura que es acechado por una terrorífica presencia que, según él, solo es captada por las cámaras de seguridad de su casa.

El usuario Erick Gunner subió a TikTok un video en el que muestra a una “señora” que aparece en la puerta de su casa en horas de la madrugada.

“Son las doce de la madrugada, estaba dormido, me despertó mi perro ladrando. Para los que no siguen el rollo de mi casa, les cuento que han pasado cosas porque alguien me está haciendo brujería”, indicó el joven.

En ese momento tomó el valor para ir a mirar detrás de la puerta, pues la cámara de seguridad captaba la presencia de una mujer descalza.

“Detrás de la puerta está la cochera para salir a la calle y vean, no hay nadie. Incluso, si se fijan, genera sombra”, señaló.

Aterrorizados, varios usuarios de TikTok le pidieron que ponga sal de grano en la puerta de su casa, una cruz de ceniza y que rece todos los días el Salmo 91.