Joven posó en su grado con las obleas que vendía para costear los gastos de la universidad

A una joven que se graduó por estos días en la Universidad de Córdoba, en Montería, le llueven aplausos por su historia de superación. Mientras adelantaba sus estudios, vendía obleas para costear los gastos de la carrera.

Natalia Madrid obtuvo su título como licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Además de posar con el diploma, también se tomó una foto con las obleas que vendía.

“Me les gradúo”, escribió la joven en la publicación que es viral en redes sociales.

Natalia Madrid posando con su venta de obleas. Tomada de Instagram

“Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia por todo el apoyo que me han brindado en este camino. Siempre me he esforzado por ser una buena estudiante y sé que este es solo el comienzo de una gran carrera”, declaró Natalia, según versiones recogidas en medios locales.

Con su venta de obleas a $1.000, la joven conseguía dinero para sus pasajes, materiales e incluso ayudar a su familia.

Para muchos, Natalia es una “verdadera influencer”.

En diciembre del año pasado, también se hizo viral una foto de dos estudiantes, que recién se habían graduado de bachilleres de la Institución Educativa Mariscal, en el municipio de Sampués, Sucre. Ellas decidieron celebrar su grado con el vendedor de empanadas que les fiaba cuando ellas no tenían dinero para pagarle.

De acuerdo con la usuaria de Twitter Mabel Gasca, el vendedor de empanadas, llamado Rafael Villacob, les fio por años cuando él se enteraba de que las jóvenes salían de su casa para ir a estudiar sin haber desayunado.

En una fotografía se ve a Natalia y Brenda posando con sus diplomas de bachiller y en medio está Rafael, mejor conocido por la comunidad como ‘Pilinki’.

Las estudiantes manifestaron al medio Río Noticias que este vendedor de empanadas siempre les decía que no abandonaran sus estudios y siguieran hasta el final.

"Gracias ‘Pilinki’ por lograr que muchos jóvenes de esta institución hicieran posible su sueño, contando con tu apoyo de fiarnos los fritos para no estar con hambre en clase”, indicaron las jóvenes.