Joven que lleva más de 100 días esperando trasplante de corazón cumple sueño en el hospital

Diego Arce Jiménez es el joven que ha estado en un hospital de Chile hace 116 días a la espera de un trasplante de corazón. Y mientras aguarda pidió poder presentar la Prueba de Transición Universitaria (PDT), un examen parecido al Icfes en Colombia que le permitirá acceder a la educación superior en su país.

El joven padece una cardiopatía de origen genético que le ha hecho postergar sus estudios, pero él no deja de pensar en su futuro y, con ayuda del personal médico, logró que le hicieran la prueba en una sala de cuidados intensivos.

“Que esté hospitalizado no significa que tenga que pausar toda mi vida, entonces la quería dar y si no me conforma el puntaje, bueno, la puedo volver a rendir hasta conseguir algo que me satisfaga. La quiero rendir para no dejar nada pendiente para después del trasplante", declaró a Meganoticias.

Mientras espera por su trasplante de corazón, sueña con estudiar Ingeniería Civil Industrial, porque le “llama la atención por el trabajo administrativo que puede ser en varias áreas, porque después del trasplante, como uno toma inmunosupresores, al tener defensas bajas no se puede exponer”.

El doctor Oneglio Pedemonte afirmó que las condiciones para presentar el examen estaban dadas.

El paciente que espera el trasplante de corazón se encontraba en “una sala que está debidamente protegida del ruido, climatizada, porque él tiene que estar sentado para poder responder en correctas condiciones, así que los boxes de atención de esta unidad, que son extremadamente modernos, permiten que él pueda rendir en condiciones relativamente normales”, sostuvo el médico.