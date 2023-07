Joven que se hizo viral por su atuendo para ver Barbie dice que es víctima de acoso: "Estoy triste"

Ernesto, que en TikTok se identifica como @jess.alievno, compartió un video en el que denunció que fue víctima de acoso por cuenta de varias imágenes en las que él aparece vestido de rosa durante el estreno de la película Barbie en México. Según el joven, las fotografías fueron compartidas por un "medio serio" sin su consentimiento.



"Ni siquiera había terminado de ver la película Barbie y ya tenía mensajes de mi familia, amigos, conocidos y gente que ni conozco, avisándome que me había convertido en un meme", expresó Ernesto, quien comentó que lo que más le duele no fueron los comentarios destructivos de la gente, sino que dicho "medio serio" haya difundido su imagen para ser objeto de bullying.

"Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce... Lo que más me duele no es la burla de la gente, es que este que se dice ser reportero me tomó estas fotos con afán de hacerme daño y con ese morbo", agregó el joven.

"Se volvió una pesadilla para mí. ¡No es justo! Juegan con mi salud emocional", lamentó. Después de las palabras de Ernesto, varios internautas reaccionaron en su apoyo.



"Sin duda hay gente mala, pero somos más los buenos. ¡Ánimo, no dejes de ser como eres!", "No te conocía hasta esto que pasó y te abrazo, que no apaguen tu brillo, pocas personas son únicas y eso vale mucho. Qué valiente al alzar la voz", "No te mereces nada de lo que te dijeron, todos somos libres de vestir lo que queramos y como queramos" y "Gente traumada, no soportan ver gente auténtica como tú. ¡Tan lindo que te ves! Te mando mucho amor" fueron algunos comentarios.