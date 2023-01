Joven que se tatuó Messi en la frente se arrepintió de su decisión: ¿por qué?

Un joven antioqueño, que se hizo viral en redes sociales luego de haberse tatuado Messi en la frente, compartió recientemente que se arrepiente de haber tomado la apresurada decisión.

Y es que tras el triunfo de la Selección Argentina de Fútbol el hombre, quien en diferentes plataformas es conocido como Mike Jambs, se tatuó el nombre del jugador y, además, la palabra Dios en una mejilla, mientras que en la otra las tres estrellas de la selección albiceleste.

“No pensé decir esto tan pronto, porque la verdad me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho, de lo que había logrado...”, manifestó el joven en primera instancia.

Asimismo, este agregó que el tatuaje de Messi le ha “traído más cosas negativas que positivas” en ámbitos personales y familiares.

“Dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, humanidad, para los niños ni la juventud y es increíble hasta donde llega todo esto”, señaló.

Para concluir el video, el joven compartió que espera poder borrarse la tinta del rostro con láser.

“Quiero volver a ser normal, quiero que la gente no mire mal cuando salga a la calle, no me critique, no se asuste y diga que soy algo negativo”, concluyó.