Joven que supuestamente se tatuó a Messi en la frente reveló que todo fue un engaño: ¿qué pasó?

En diciembre de 2022, un joven se hizo viral en redes sociales tras compartir que se tatuó Messi en la frente , esto en referencia al jugador de la selección de fútbol argentina, ganadora del Mundial Qatar 2022.

Posteriormente, se conoció que el hombre, quien también se desempeña como creador de contenido, se arrepintió de lo ocurrido, hecho que compartió a través de un video.

Sin embargo, este episodio volvió a ser tendencia nuevamente, ya que el joven reveló que todo se trató de una farsa.

En diálogo con el medio El Colombiano , Mike Jambs, como es reconocido en redes sociales, explicó los motivos que lo llevaron a realizar dicha broma.

“Nunca pensé que el video llegara a tener tanta trascendencia, que llegara a convertirse en viral a nivel mundial. Yo en un primer momento lo que hice fue reunirme con unos amigos y explicarles lo que quería hacer”, señaló.

Y agregó: "Ellos me impulsaron. Lo hicimos, lo subí como cualquier otro y al día siguiente empecé a ver las reacciones que generó en redes sociales y en los medios de comunicación".

Asimismo, Michael Quiñones, nombre de pila del sujeto, puntualizó que el tatuaje de Messi fue posible gracias a la ayuda de un amigo, quien tenía el molde y contribuía con plasmarlo en su piel.

“Yo me hice el tatuaje en un primer momento para grabar el video y ya. Pero al ver que se estaba viralizando, lo que hice fue que, cuando me hacían entrevistas en medios internacionales, yo tenía el molde y le pedía a un amigo que me lo pintara”, indicó.

Fue por esto que, tras la difusión del clip, el joven decidió continuar con el engaño y, con esto, enviar un mensaje sobre el poder de convencimiento que tienen las redes sociales en la actualidad.