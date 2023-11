Ahora no

Joven rompió en llanto tras su primer día de trabajo: "No estoy preparada, esto es muy frustrante" "Han sido las 8 horas más estresantes de mi vida. No puedes ni contestar el teléfono por estar en el trabajo", expresó la joven, quien acabó de graduarse de la universidad en Cali. La usuaria asegura no sentirse lista para el mundo laboral.