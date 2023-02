Joven se casó con quien fue su acosador escolar: ¿del odio al amor hay un solo paso?

Lauren Enslow nunca imaginó que el adolescente, quien fue su acosador escolar, con el tiempo se enamoraría de ella y buscaría su perdón en Utah, Estados Unidos.

También lea: Hombre encuentra a su madre biológica tras haber sido puesto en adopción hace 58 años

“En ese punto lo odiaba”, admitió Lauren, refiriéndose a Lucas Olsen, el joven que la comparaba todo el tiempo con un personaje de dibujos animados. Sin embargo, él dice que cometió el acoso escolar presionado por su grupo de amigos.

Pero un accidente de tránsito en el que se vio involucrada Lauren puso a Lucas contra las cuerdas de su corazón, enamorándose perdidamente de ella.

Aquel accidente fue hace ya cinco años y mucha agua ha corrido por este río de sentimientos, pues, a sus 20 años, Lauren llegó con Lucas al altar y hoy en día son marido y mujer.

Publicidad

Otra insólita historia de amor

Es que una curiosa historia se ha hecho viral recientemente en redes sociales. Se trata de la de una pareja de esposos que se lleva 61 años de diferencia de edad. Ella tiene 24 años y él 85. Se conocieron en 2019 y 3 años después se casaron.

A Miracle Pogue y Charles Pogue el destino los cruzó cuando la joven trabajaba en una lavandería en Starkville, Mississippi, Estados Unidos. Él era uno de los clientes frecuentes.

“Tuvimos una buena vibra, él no me hizo sentir rara. Fue una buena conversación, me hizo sentir cómoda. Sabía que era mayor, pero no sabía su edad exactamente”, le contó Miracle Pogue a The Mirror.

Publicidad

La joven, cuya boda con Charles Pogue se llevó a cabo en junio de 2022, comentó también que en su familia la mamá Tamika Phillips, de 45 años, y el abuelo Joe Brown, de 72, desde el inicio apoyaron la relación.

Miracle Pogue, que es enfermera, destaca que cuando conoció a su pareja creyó que tenía “60 o 70 años porque se ve muy bien y siempre está despierto y activo”, aseverando que no le importa si su esposo “tiene 100 o 55 años”, ahora solo quieren agrandar la familia.

Tanto Charles Pogue como Miracle Pogue agregaron que no les importan los comentarios de los demás, pues “estamos muy felices" como pareja.

Más notas de #LoMásTrinado