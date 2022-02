Joven se hace viral por no usar shampoo hace 6 años, dice que su pelo luce mejor que nunca

La joven influencer Laura Ashley, de 27 años, residente de Riverside, California, ha revolucionado las redes sociales al hacer una curiosa confesión en TikTok: no usa shampoo ni acondicionador desde hace 6 años.

Ashley dice seguir la tendencia #Nopoo, que consiste principalmente en dejar de usar productos comerciales para la limpieza del cabello. Ella asegura que su pelo está mejor que nunca.

Sin embargo, su estilo de vida también ha sido blanco de críticas. Ella además es vegana y tiene una tienda de ropa vintage.

“Mi cabello se ve mucho más saludable ahora. Estaba constantemente usando calor sobre él y aplastándolo con productos. Ahora que he dejado todo eso, tengo rizos en el pelo. Es agradable: me despierto, me ducho y me gusta mi pelo” afirmó.

En reemplazo del shampoo, inicialmente preparaba una mezcla de bircabonato y vinagre para el aseo de su cabello, pero luego simplemente dejó eso a un lado y ahora solo usa un peine de dientes anchos y agua para refrescar su pelo, informó el Daily Mail.

“En este momento, mi rutina de cabello es cepillarme el cabello antes de la ducha. Me meto en la ducha y me lavo con las manos y agua, masajeo el cuero cabelludo para estimularlo y me paso un peine de dientes anchos por el pelo”, contó Ashley a ese medio.

Sobre las críticas y comentarios que le hacen aseguró que “no la molestan en lo más mínimo”.

“Cualquiera que sea la opinión de la gente sobre mí y mi cabello, estoy leyendo los comentarios a carcajadas. No están haciendo nada más que impulsar mi página”, expresó.

Ella goza gracias a esto de la exposición y entrevistas en la que la invitan a hablar y reflexionar sobre este tipo de tendencias que, aunque no falten los detractores, cada vez tienen mayor acogida.