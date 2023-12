Joven se hace viral tras emborracharse y transferirle todo su dinero a su exnovia: "Todavía la amo"

Los usuarios de las redes sociales se han burlado y solidarizado con un joven argentino que, en medio de una borrachera, decidió enviarle todo su dinero a su expareja. El momento viral fue grabado por uno de sus amigos que intentó evitar la situación.



El usuario lucasslazaroo en TikTok publicó un particular video que generó risas y debate en la plataforma digital. "Secuencia post boliche", escribió en la descripción el joven, explicando que le grabación correspondía a lo que sucedió después de una noche de fiesta.

Su amigo, quien se llama Sebas, se ve bastante ebrio en el video. Los efectos del alcohol, al parecer, hicieron que el joven recordara a Martina, su ex, y decidiera tener un acto que le demostrara su amor.

"Esto quiero que quede grabado porque yo la amo a Martina. Le voy a pasar $45.000", mostró el joven argentino en la pantalla de su celular. En ese momento, su amigo intenta quitarle el celular para que no lo haga, evitando que el dinero se transfiriera.



Aunque consiguió que la transferencia se cancelara, Sebas lo intentó de nuevo y la cuenta del joven quedó sin ahorros. En efecto, en el celular se lee que el dinero fue transferido a una mujer llamada Martina.

"Yo todavía la amo, la quiero, a Martina", expresó el joven mientras su amigo gritaba "dámelos a mí". Otros jóvenes llegaron al lugar ante el escándalo y el amigo expresó "le transfirió 50.000 a la ex", palabras que generaron burlas entre los hombres.

Cabe mencionar que 45.000 pesos argentinos corresponden a unos 124 dólares o aproximadamente 500.000 pesos colombianos.



La grabación se hizo viral en las redes sociales, superando las 350.000 reproducciones en poco tiempo y recibió cientos de comentarios de mujeres que aseguraron querer tener un ex como Sebas.

"Qué suerte, Martina, despertarse y ver 45k", "Qué ganas de ser Martina", "Queremos conocer a Martina", "Quedó con suficiente para unos chicles", "¿Por qué Sebas no es mi ex?", "Mi ex no me pagaba ni la cena", se lee en algunas de las reacciones.