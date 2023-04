Joven se hizo viral al bailar haka para rendirle tributo a su mamá, que se graduó de la universidad

Orgullo, fuerza y unidad son los valores que representan la haka, la danza ancestral con la que Tawhirí, un adolescente neozelandés, quiso rendirle homenaje a su mamá recién graduada de la universidad.

Es que cuando ella se disponía a recibir su título en el Instituto de Tecnología Toi Ohomai, su hijo se levantó para celebrar al mejor estilo maorí el triunfo académico de la mujer que le dio la vida.

Poderoso homenaje en Nueva Zelanda

La haka es una tradición de la cultura maorí, originaria de lo que hoy es Nueva Zelanda. Son danzas tribales que tienen diferentes significados: de guerra, de bienvenida, de agradecimiento, de nacimiento.

Hoy en día es parte de la cultura de los habitantes de ese país, que la usan en diferentes ocasiones. Es el caso de un homenaje a un profesor de una escuela, por sus 42 años de servicio.

Publicidad

En noviembre de 2022, un video grabado en la secundaria Palmerston North Boys mostró a cientos de niños y adolescentes que interpretan una haka para Mike Lowe, uno de los maestros, quien cumplía 42 años de servicio. Se puedo ver al hombre conmovido por la demostración, en la que participan niños de todas las culturas y edades que asisten al centro educativo.

Podría ser de su interés: Hombre fue impactado por una camioneta y terminó sano y salvo: ¿qué ocurrió?

“¡Hermoso! Cada vez que veo la interpretación de una haka me gustaría ser neozelandés. ¡Qué tributo!”, “Como maestro también, de una cultura completamente diferente, esto me emocionó hasta las lágrimas. Es un testimonio de verdadero amor de los estudiantes”, “Además de mostrar un gran respeto por su querido maestro, me sorprende que estos chicos de diferentes orígenes culturales se unen todos para interpretar una haka. Integración en el mejor sentido de la palabra”, comentaron algunos usuarios.

Y no era la primera vez que esta secundaria, exclusiva para hombres, se vuelve viral por sus hakas. Durante el entierro del antiguo rector de su colegio, profesores y estudiantes se unieron en la tradicional danza para despedirlo.

Publicidad

Otras notas de #LoMásTrinado: