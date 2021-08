Joven se tatúa el pasaporte COVID en el brazo: "Siempre lo llevo conmigo"

En Italia, un estudiante de 22 años quiso marcar la diferencia tatuándose el pasaporte covid en el brazo, con el fin de demostrar que está vacunado contra el coronavirus. Andrea Colonneta, proveniente de Reggio Calabria, comentó para un diario local que las razones que lo llevaron a hacerse este tatuaje no fueron por activismo, sino por destacar.

“Es bastante original, me gusta ser diferente. Así, siempre lo llevo conmigo”, comentó el joven.

El tatuaje está ubicado en la parte interior del brazo izquierdo, por debajo del hombro, y se puede observar el código QR de su pasaporte covid.

"¡Experimento social exitoso! Incluso un pequeño gesto como el de tatuarse un simple código QR ha logrado dividir la opinión social. De los comentarios que hemos recibido se pueden entender muchas cosas sobre la sociedad actual. Dejo a cada uno de ustedes la libre interpretación de este mensaje. Me limito simplemente a decir que la libertad no se ve desde lo que podemos o no podemos hacer, más bien desde nuestra forma de hacer pensar y aceptar lo diferente! , agregó.

Sin embargo, Andrea quiso probar la efectividad del código acercándose a un McDonald’s, donde tuvieron que convencer a uno de los empleados del establecimiento para que escanearan el pasaporte COVID en su brazo.

Para suerte de él y de Gabrielle, su tatuador, el código fue leído con éxito.

"Tenía que encontrar un método más rápido para poder comerme una hamburguesa MC 🍔☺️😂 (lo escanearon y mi GREEN PASS TATTOO funciona 😷)", escribió Andrea en su cuenta de Instagram.

La publicación por supuesto recibió muchas críticas, algunas para elogiar la creatividad de Andrea y otras para cuestionarlo.

"¿Pero sabes que caducará en nueve meses?", preguntó uno.

"Pero si tienes que abrirlo con otro teléfono y luego mostrarlo al escáner, ¿cuál es el punto?" sostuvo otro.

"Buena idea 👏🏽👏🏽👏🏽 original🤩 Sin embargo, sigue siendo un recordatorio del tiempo que pasamos. 😜", dijo otro internauta.