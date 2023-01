Joyero acepta desafío y diseña un anillo de diamante con dos tuercas

El video de la transformación del latón en la hermosa pieza llega a casi 30 millones de reproducciones en menos de dos semanas.

El autor de la obra es Pablo Cimadevila, un joyero español que lleva 20 años en el oficio y, según comentó, “a veces necesito desafiarme solo por el placer de crear”.

Y es que Cimadevila decidió aceptar el reto de un usuario en Instagram que alabó su trabajo y le preguntó si sería capaz de hacer algo con una tuerca.

“If you can dream it you can do it (si puedes soñarlo puedes hacerlo)”, fue la frase de Walt Disney con la que le respondió tras finalizar su creación, misma que parece ser su lema personal y lleva tatuada en uno de sus brazos.

El video de cómo transforma las tuercas en la delicada argolla ha atraído la mirada de millones en el mundo, que, incluso, dicen haberse conmovido hasta las lágrimas con las imágenes.

