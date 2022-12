¿Juego limpio? Piden expulsar a gigante de 8 años de liga infantil de rugby

Un llamado al juego limpio hacen usuarios en las redes sociales después de ver este video de un gigante samoano que juega al rugby en la categoría de menores de nueve años. Pese a que casi dobla en tamaño a sus rivales, el niño tiene tan solo ocho años de edad.

En un video que circula en internet se ve a este Goliat arrasar, literalmente, con todos y cada uno de los rivales que se atravesaban en su camino. La escena fue grabada en la final de un torneo disputado en Canberra, Australia.



Ha recibido varios calificativos como “la bestia”, así como reclamos de los padres de familia de los niños que tienen que enfrentarlo en las competiciones y que piden que no juegue en la liga infantil.

Otros, sin embargo, aseguran que ha nacido una estrella del rugby mundial al que no hay que “taclear” sino apoyar.

Una culebra, el pasajero inesperado

No es una película de terror. Una culebra terminó accidentalmente pegada al capó de un vehículo que transitaba por una carretera australiana. Sorprendidos, los ocupantes del automotor decidieron grabarla.



El pobre animal intentaba aferrarse a la vida, con el viento en contra y el carro moviéndose a 80 kilómetros por hora.

La culebra terminó en el parabrisas y después, en la ventana del copiloto. El usuario que publicó el video aseguró que la culebra sobrevivió y regresó a la naturaleza.