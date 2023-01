‘Kaos’ salvó vidas tras terremoto en Italia y los humanos le pagaron de la manera más cruel

En 2016 el olfato y pericia de este pastor alemán permitieron las labores de rescate. Su dueño lo reportó como desaparecido y después lo halló envenenado.

Fabiano Etorre publicó en su cuenta de Facebook la angustiosa noticia: Kaos estaba desaparecido. Pidió a sus contactos que le ayudaran a encontrarlo y publicó unas fotos para facilitar la búsqueda.



Su llamado de auxilio fue resuelto en pocas horas, pero no como él hubiera querido. Su amigo ya no ladraba y tampoco movía su cola; yacía en el suelo con el hocico entreabierto.

Una “persona di merda” lo había envenenado.

“Me quitaste lo más valioso (…) lo has quitado a una comunidad entera porque él salvó vidas. Espero que nunca lo necesites”, escribió Fabiano en una imagen de su compañero sin vida que publicó en Facebook.

Kaos era experto en hallar vida bajo tierra, la misma que hoy lo cubre, pues su amigo decidió hacerle una tumba. “Continúa tu trabajo allá arriba sigue buscando desaparecidos, salvando vidas”, fue la despedida.



Advertisement

Vea también en Lo Más Trinado:

-#LipSyncChallenge: este reto bailable tiene de cabeza a los policías en el mundo:



-Fórmula mágica para que un golden retriever venza el miedo a cruzar puentes colgantes:



-El mejor cosplay: padre e hija son Thanos y Gamora en su mejor versión: