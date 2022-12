La ácida crítica a la adicción al celular que hace Moby en su nuevo videoclip

Actualmente es natural ver personas caminando a la vez que navegan en su celular, muchas veces sin inmutarse siquiera sobre lo que pasa a su alrededor. Actitudes como esta fueron plasmadas por Moby y The void pacific choir en el video de la canción ‘Are you lost in the world like me’.

Se ve un pequeño personaje que observa cómo a su alrededor la gente ha perdido no solo la capacidad de sorprenderse, sino también la indolencia que han adoptado por cuenta de divertirse. La banalidad de demostrar una vida perfecta en las redes sociales también hace parte del crudo video.

Con una animación en blanco y negro, y haciendo alusión al universo digital como Pokemon Go, Moby muestra la desventaja de un mundo que se sumerge en la vida a través de la pantalla del celular.



Sin duda es una propuesta que invita a las personas a reflexionar sobre el día a día y preguntarse qué tan necesario es el uso del celular, sobre todo en ocasiones cuando vale más la pena vivir el momento que narrarlo o plasmarlo en un aparato.