La aterradora y divertida reacción de este joven al subirse en una montaña rusa

Una cámara grabó el peor día en la vida de este pasajero que no estaba preparado para emociones tan fuertes.

El rostro del joven lucía descompuesto una vez el vagón de la montaña rusa se puso en marcha. Sus ojos miraban desorientados y con la impotencia de alguien que no había tomado la decisión correcta.

Ya en la cima, el coche se descolgó y un miedo incontrolable se apoderó de su víctima.

La cámara, que grababa en primer plano, captó cada grito, cada gesto de terror, cada momento para el olvido.

Cuando se creía que todo había terminado, el vagón daba otra voltereta y tomaba una velocidad vertiginosa, como los latidos del corazón de este joven en pánico.

Por instantes, parecía que este pasajero se desmayaría, pero los movimientos bruscos del coche le recordaban que debía permanecer consciente.

Al final, sobrevivió. Y todos los que no desprendimos la mirada durante los dos minutos que duró esta experiencia extrema volvimos a respirar tranquilos.

El video, publicado en Facebook por Unilad, tenía este jueves más de diez mil comentarios y dos millones de reproducciones.







