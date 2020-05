La bella sorpresa que recibió niña de 4 años con cáncer, que solo podía ver a su papá por la ventana

Él debía seguir trabajando para sostener su hogar y, ante el temor de poder contagiar a su hija con coronavirus, se mudó. La pequeña lloró con su regalo.

Desde el 20 de marzo, Scott Sneddon, de 50 años y que vive con su familia en Escocia, decidió irse a otra casa. Pero sin falta, cada día, llegaba a la ventana donde lo esperaba impaciente Mila.

A través de ese vidrio soñaban con abrazarse y darse un beso fraternal.

La madre de la niña, Llynda Sneddon, debió velar por el tratamiento de la hija y también extrañaba tener la compañía de Scott.

“¿Por qué no puedes venir?”, preguntaba Mila sin entender muy bien la pandemia que enfrenta el mundo entero.

Y dada la emergencia médica que ha causado el coronavirus, el trabajo de Scott fue suspendido.

Entonces él estuvo aislado voluntariamente para estar seguro de que no había enfermado y luego de que le confirmaran que no tenía COVID-19 sorprendió a su hija.

Cuando Mila lo vio entrar por la puerta de su casa y sintió sus amorosos brazos después de dos meses, no pudo contener las lágrimas de felicidad.

Mila Sneddon is 4-years old.

She has cancer.

To keep her safe during the Coronavirus pandemic her dad has been isolating away from her. For seven weeks — they haven't been able to hug.

Today they did.

Humanity.pic.twitter.com/IL7DWBFYT4

— Rex Chapman (@RexChapman) May 6, 2020