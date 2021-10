La boda más cara del año: influenciadora ofreció espectacular celebración de matrimonio

La influenciadora rusa Maria Solodar ha convertido su fiesta de matrimonio en la boda más cara del año. Ceremonia en África, invitados desde Rusia, sommeliers de Francia y hasta reconocidas agrupaciones de pop de su país fueron algunos de los lujos.

Casarse es un paso importante para las parejas y siempre se quiere que todo salga bien, además, que los invitados tengan un grato recuerdo. Sin embargo, la influenciadora Solodar llevó las cosa a otro nivel al protagonizar la boda más cara del año, en la cual invirtió 3.5 millones de euros.

A pesar de ser de Rusia, eligió casarse en Zambia, en África. Para que sus familiares y amigos no se perdieran la ceremonia decidió pagarles vuelos privados. Y no solo eso, eligió un hotel de lujo llamado The Royal Livingstone para que se hospedaran.

Los invitados no fueron los únicos que llegaron desde Rusia. María Solodar y su esposo, Joan Schnelzauer, llevaron desde su país hasta África a los chef, maquilladores y la banda Ivanushki International, reconocida en los años 90.

Desde Francia arribaron sommeliers y las estrellas de pop galas Helena Segara y Damien Sargues.

También se importó caviar, queso y vinos desde tierras europeas. “Era necesario llevar todo en aviones privados desde Rusia a Sudáfrica, desde la decoración hasta los platos”, reveló a Daily Mail.

La boda más cara del mundo tenía más. Actividades extremas como rafting y safari fueron costeadas para los invitados y todo duró se desarrolló durante unos cinco días.

La influenciadora Maria Solodar comenzó su carrera vendiendo mochilas en un mercado de Ucrania y ahora es una de las historias de éxito en internet más espectaculares de Rusia.