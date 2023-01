La buscaban por robo, se burló de la Policía por Facebook y terminó diciendo más de lo que debía

"¿Ustedes recogen o entregan?", escribió en la publicación que incluía su foto como una de las 10 más buscadas por las autoridades.

La Policía de Pensilvania, Estados Unidos, tenía en la mira a Chloe Jones, razón por la que hicieron pública su fotografía en redes sociales. Muy descarada, la joven comentó en el ‘post’ burlándose de los oficiales con emoticones de carcajada.

Jones tenía una cita pendiente con la justicia: debía comparecer por el delito de asalto simple, pero nunca llegó a la diligencia.

Pero los comentarios no se quedaron ahí. Cuando algunos usuarios le reprocharon por no asistir a la audiencia, ella reveló que no lo había hecho porque se encontraba en el hospital de Morgantown, en la ciudad de Virginia.

Esta información fue suficiente para que la Policía diera con su paradero. Finalmente, fue arrestada, situación que las autoridades aprovecharon para sacarse la espina en otra publicación:

“La señorita Chloe Jones y sus ingeniosos comentarios están tomando una pausa de nuestra sección de comentarios de Facebook debido a que la cárcel no tiene internet”