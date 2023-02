La cifra que ahorró una joven al llenar un botellón con monedas de 500 y 1.000 pesos durante 4 años

Una joven se ha hecho viral en TikTok debido a dos videos en los cuales muestra cómo ahorró, durante casi cuatro años, monedas de 500 y 1.000 pesos colombianos dentro de un botellón de agua vacío, con una capacidad de alrededor de 20 litros.

En el primer metraje, que cuenta con más de 40 millones de vistas, esta joven bogotana enseña en imágenes cómo año tras año estuvo almacenando las monedas, hasta que llega el momento de romper el botellón.

“Duramos años llenándolo y al fin se logró”, dice la descripción del primer video y al final se ve a un hombre, que se presume es el padre de esta tiktoker, rompiendo la curiosa alcancía y regando las monedas ahorradas en el piso.

No obstante, en este clip no se revela cuánto fue el dinero ahorrado, por lo que los internautas no dudaron en preguntarle cuánto logró recolectar durante esos cuatro años con las monedas de 500 y 1.000 pesos.

La respuesta que muchos querrían obtener no tardó en llegar en un segundo video publicado por la joven, que cuenta con casi cuatro millones de reproducciones.

“En total fueron 8.210.000 pesos y un ahorro de casi cuatro años”, indicó la joven y también reveló que ordenaron las monedas.

El botellón con todas las monedas pesaba más de 102 kilos. Fueron puestas en bolsas para posteriormente cambiarlas por billetes en efectivo.

“No, no soy capaz, una vez abrí una alcancía mía y tenía 1.200 pesos colombianos”, “Son pesos Colombianos, unos 1800 dólares aprox, es bastante teniendo en cuenta que es dinero que le queda a uno de cambios y que a veces no valoramos”, “Felicidades por el dinero, pero sobre todo por la disciplina y la constancia,💪me falta cultura o hábito de ahorro a los 2 meses me doy por vencida”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

