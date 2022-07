La “espantosa” criatura sin ojos y con dos mandíbulas que hallaron en una playa

Una mujer que paseaba por las costas de Egipto se llevó una gran sorpresa al encontrar una criatura muerta en la playa a la cual describió como “espantosa”. Andrea Jud, la protagonista de la historia, dijo que el misterioso hallazgo le “recordó la realidad de la muerte”.

"Era espantosa de ver”, manifestó Andrea al medio The Mirror tras encontrarse con el animal cuando estaba dando un paseo. Según contó, esa criatura tenía “una cabeza distintiva, con una boca abierta que muestra dientes afilados”.

“No pude ver ningún ojo. El cuerpo era largo y curvo, con el extremo apuntando hacia la cabeza, como un caballito de mar”, añadió.

Cortesía The Mirror/Andrea Jude

Con la intención de saber de qué se trataba, publicó las imágenes en un grupo relacionado con la vida marina para que alguien descifrara el misterio. Le dijeron que era un ‘demogorgon’ o cría del monstruo del lago Ness y otras cosas poco serias, hasta que por fin apareció un comentario más sensato.

Por más tenebroso que parezca el tema de las dos mandíbulas fue precisamente el dato el que ayudó a dar luces. Los animales que cuentan con esa característica son las morenas, el animal marino que se asemeja a las anguilas.

La piel corroída y seca no es más que el proceso natural de descomposición. No obstante, el abrasador calor de las costas egipcias fue determinante para no poder identificar a primera vista este animal.

A pesar de que el misterio quedó prácticamente resuelto, es imposible no sentirse incómodo al observar la forma que tomó este misterioso animal al morir.