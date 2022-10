La Gorda Fabiola sufrió tremendo porrazo y cámaras de seguridad lo captaron: "Me fui de cabeza"

A través de su cuenta de Instagram, la Gorda Fabiola compartió un video que muestra el incidente que vivió cuando visitó un salón de belleza. La humorista de Sábados Felices sufrió una tremenda caída mientras intentaba sentarse en uno de los muebles del establecimiento.



En la grabación se observa que la mujer se va de para atrás. "Las cámaras de seguridad de @diversasoficial captaron estas impresionantes imágenes… ¡Me fui de cabeza! 😳😳😳", escribió la Gorda Fabiola en la descripción del video.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores, incluso se escuchan risas en el video. La humorista aseguró a sus seguidores que podían estar "tranquilos, que me encuentro bien 😅". La publicación tuvo varias reacciones de internautas.



"😢 Qué golpe tan peligroso 😞", "😂😂😂😂 Se subió mucho, así me pasó a mí en una peluquería", "Yo cuando me dicen: 'acuéstate con confianza' 🤣🤣🤣🤣🤣" y "Espero estés bien, pero es imposible no reír, fue gracioso 😂", fueron algunos comentarios de seguidores de la Gorda Fabiola.