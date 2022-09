La graciosa reacción de un ciudadano durante entrevista en vivo en Argentina

Son múltiples las anécdotas de los periodistas durante entrevistas en vivo. Así le ocurrió a Lautaro Maisli, del canal argentino C5N, cuando estaba en vía pública haciendo un sondeo entre los ciudadanos sobre lo ocurrido con la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner para la sección La voz en la calle.

“¿Qué pensás de lo que pasó con Cristina, qué se habla en el trabajo, qué se habla en tu casa?”, preguntó el periodista a una mujer llamada Ana.



“Lo que siento es una indignación terrible que hayan intentado asesinar…”, contestó la mujer.

Pero Ana no alcanzó a terminar su respuesta cuando fue interrumpida abruptamente por un hombre que se metió a la escena y comenzó a cantar la canción ‘All The Things She Said’, de t.A.T.u.

“Un beso a todos, pásenla rebien. Están rompiendo todo, sigan rompiendo, abriendo la mochila, haciendo mierda el país, que después no se dan cuenta de que son de carne y hueso”, dijo al terminar de cantar.

El video del curioso momento se ha hecho viral en redes sociales y le ha sacado una carcajada a más de uno. Lautaro Maisli terminó su entrevista con Ana, mientras se escuchaban las risas de fondo en el estudio.

“El colega @LautaroMaislin le da el cierre perfecto a esta maravilla 😂. Ya es uno de los momentos televisivos del año”, comentó otro periodista.