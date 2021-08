La historia de Coni, la niña que no habla ni camina tras accidente en el que murieron sus papás

Un accidente cambió para siempre la vida de una familia conformada por una pareja de esposos y dos hermanitas. En el siniestro fallecieron los dos adultos, y aunque las niñas sobrevivieron, una de ellas perdió la capacidad de hablar y dejó de caminar. Esta es la historia de Coni.

Transcurría febrero de 2019. Una familia argentina transitaba por una vía hacia Brasil, pero un accidente acabó con los planes y las vidas de Augusto y María Carolina, los adultos que viajaban junto a sus dos pequeñas hijas. Ellas sobrevivieron, pero una sufrió graves traumas que le dejaron secuelas difíciles de superar.

La historia de Coni continuó en el hospital, donde fue internada en cuidados intensivos por unos días y continuó sus días en medio de cirugías y terapias intensivas. En ese contexto estuvo hasta febrero de 2020, es decir, duro un año internada.

Le dieron de alta y quedó, junto a su hermana, a cargo de los abuelos. Salió del hospital, pero fue diagnosticada con cuadriparesia, una debilidad muscular que afecta las extremidades tanto superiores como inferiores; Coni no puede caminar ni hablar.

Desde que estuvo hospitalizada, sus familiares buscaron la manera de acceder a procedimientos que le dieron mejor calidad de vida, pero se agotaron todas las posibilidades, al menos en territorio argentino.

Publicidad

Silvia, la abuela, descubrió una alternativa para que la pequeña de 9 años pueda, de cierta manera, mejorar. Consta de un tratamiento de medicina regenerativa en Tailandia, para el cual necesita 35.000 dólares.

La historia de Coni logró mover corazones y gracias a las redes sociales se recolectó el dinero suficiente para el viaje: “Se inició hace pocos días, fue muy difundido por los amigos y por gente de lugares en donde las nenas tenían su actividad social. Fue impresionante la respuesta".

Doña Silvia es consciente de que el tratamiento no es garantía, pero no pierde la fe de que haya avance en la salud de Coni, pues a sus 9 años debe soportar el dolor sumado a la tristeza de perder a sus padres en ese fatal accidente. “Nosotros no esperamos un milagro, sino que tenga alguna mejora”, dijo la abuela a TN.