La curiosa historia de una pareja de esposos que se lleva 61 años: “Siempre está activo”

Una curiosa historia se ha hecho viral recientemente en redes sociales. Se trata de la de una pareja de esposos que se lleva 61 años de diferencia de edad. Ella tiene 24 años y él 85. Se conocieron en 2019 y 3 años después se casaron.



A Miracle Pogue y Charles Pogue el destino los cruzó cuando la joven trabajaba en una lavandería en Starkville, Mississippi, Estados Unidos. Él era uno de los clientes frecuentes.

“Tuvimos una buena vibra, él no me hizo sentir rara. Fue una buena conversación, me hizo sentir cómoda. Sabía que era mayor, pero no sabía su edad exactamente”, le contó Miracle Pogue a The Mirror.



La joven, cuya boda con Charles Pogue se llevó a cabo en junio de 2022, comentó también que en su familia la mamá Tamika Phillips, de 45 años, y el abuelo Joe Brown, de 72, desde el inicio apoyaron la relación. Sin embargo, con el padre Kareem Phillips, de 47 años, la cosa no fue fácil.

“Mi papá estaba como 'diablos, no, señora, para nada'. Tomó mucho tiempo convencerlo, pero le pregunté si quería perder a su hija para siempre. Si no hubiera venido a mi boda, me habría perdido para siempre. Le dije que necesitaba su apoyo y que me acompañara al altar. Una vez que conoció a Charles y habló con él, lo amó", comentó la joven.



Miracle Pogue, que es enfermera, destaca que cuando conoció a su pareja creyó que tenía “60 o 70 años porque se ve muy bien y siempre está despierto y activo”, aseverando que no le importa si su esposo “tiene 100 o 55 años”, ahora solo quieren agrandar la familia.

"Quiero que tenga otra generación. Estamos buscando ir a una clínica de fecundación in vitro para hablar sobre nuestras opciones (…) Tal vez la edad de Charles nos impida tener hijos, pero tengo la mente abierta", indicó.

Tanto Charles Pogue como Miracle Pogue agregaron que no les importan los comentarios de los demás, pues “estamos muy felices" como pareja.

“El día de la boda fue maravilloso, fue el mejor día de mi vida. No hay problema con la diferencia de edad”, puntualizó Charles en la entrevista del citado medio.