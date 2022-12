La lección de amistad y compasión que nos dan dos tiernas mascotas

Cuántas veces hemos aliviado el dolor o el sufrimiento de alguien; pero también alguien ha aliviado el nuestro. Eso se llama compasión y no es un sentimiento exclusivo de los humanos. Dos perros, con diferentes discapacidades, la practican.

Holly, con una malformación en sus patas traseras, se moviliza gracias a una silla de ruedas artesanal que, al mismo tiempo, sirve de coche para Sussie, su amiga de cuatro patas que no puede ver ni escuchar.

Tuurlijk gaat Susie ook mee.Susie is blind en doof maar geniet van de wind in haar gezichtje.Posted by Norma Miedema on Miércoles, 3 de febrero de 2016 https://www.facebook.com/normasuniversum/videos/1118026518210011/

Ambos han hecho de sus discapacidades un capricho para fortalecer su amistad.

Holly y Sussie viven con Norma Miedema, una holandesa de buen corazón que da techo y comida a animales que no la han tenido fácil en la vida.

Susie en Holly go international.Net heeft mama de handtekening gezet onder een showbizz carrière voor ze.Echt waar trouwens!Posted by Norma Miedema on Martes, 16 de febrero de 2016 https://www.facebook.com/normasuniversum/videos/1125412487471414/

Gracias a Facebook, la historia de estos “hermanos del alma” ha traspasado fronteras.



¿La emociona cumplir 110 años? “No, ni un poquito”

Flossie Dickey, además de ser una de las mujeres más longevas del mundo, es también una de las más sinceras. Al ser entrevistada por una reportera no dudó un segundo en decir que estaba cansada, que quería tomar una siesta y que no la desvelaba ningún festejo.

Lo que prometía ser una entrevista dulce e inspiradora se convirtió en una pieza cargada de realismo, en la que Flossie no disimuló su apatía y ganas de irse a dormir la siesta.

La efusividad de la periodista de la cadena FOX contrastaba con el desgano de la cumpleañera. ¿Estás emocionada con la fiesta de cumpleaños?, le preguntó. “No, ni un poquito”, fue la respuesta.

Además de 110 años de vida, Flossie tiene 3 hijos, 12 nietos, 20 bisnietos y 15 tataranietos.



El llanto al que respondió el presidente Obama

La nieta de Caprina D Harris estalla en llanto al enterarse de que Barack Obama dejará la presidencia de los Estados Unidos.

“No estoy lista para uno nuevo”, reclama la pequeña refiriéndose al próximo huésped de la Casa Blanca.

El video, publicado por su abuela en Facebook, fue compartido por Maila, la hija de Obama, y después llegó lo inesperado. El mismísimo mandatario respondió a los sollozos de su admiradora.



On Saturday morning just before Gymnastics, My Dranbaby found out that our President Barack Obama was no longer going to be our President!!! He has been her President all of her life and Yes her birthday is also on AUGUST 4!!!! My poor baby!!!Posted by Caprina D Harris on Lunes, 15 de febrero de 2016 https://www.facebook.com/caprina.harris/videos/10205731755754586/

“Caprina, dile que seque sus lágrimas, porque no me voy a ninguna parte. Una vez que deje la Casa Blanca, seguiré siendo un ciudadano como ella. Y cuando crezca, puede involucrarse con yo. Mientras, voy a ver su carta y siempre podremos celebrar juntos nuestros cumpleaños”, fue el comentario de Obama.

Y es que la chiquilla cumple años el 4 de agosto, igual que su presidente favorito.