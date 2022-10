La llamó asesora de telefonía móvil y le jugó pesada broma: “Él me va a dejar por tu culpa”

Una curiosa broma que le hizo una mujer a una asesora de telefonía móvil es viral en redes sociales. Esta persona simuló que su esposo le era infiel y terminó interrogando a quien la había llamado para hacerle alguna oferta sobre planes de celular.

“Luisa, o sea, pero este número es de mi marido y esa Andrea es la amante, ¿tú eres amiga de Andrea? Dime la verdad, si lo estás llamando. Háblame claro porque si me estás llamando de parte de esa Andrea y esta es una clavecita para mi marido, pues mi marido ya se fue y la verdad es que ya estoy cansada de estas llamadas y este número no es”, dijo la mujer al otro lado de la línea.

Publicidad

Luego exclamó: “Dime dónde estás para que nos encontremos porque él me va a dejar por tu culpa y ya me lo dijo”.

La asesora trató de explicarle que no tenía nada que ver con lo que decía la mujer y le aseguró que la llamaba "por las recargas que ha venido realizando para la línea móvil”.

Pero la otra persona no se salió de su papel y continuó con la broma: “Ahora son recargas, pero yo sé que eres tú la que está saliendo con él, ¿tú eres Andrea? Dime la verdad”.

Luego le dijo: “Él se fue para Inglaterra y me dijo que me iba a dejar por una tal Andrea y ahora tú me llamas y me dices que esta línea está a nombre de ella, ¿tú puedes creer eso, nena? Es horrible”.

Publicidad

La asesora señaló que la línea estaba a nombre de una mujer llamada Andrea y dio el nombre completo.

“La voy a buscar en Facebook porque no tenía el número, gracias por llamarme, nena. Ahora mismo voy a formar el mier$%&#. Gracias, mi amor. Mujeres unidas jamás serán vencidas”, exclamó la bromista.

Publicidad

El video le causó una carcajada a más de uno, mientras otros expresaron su pesar con la asesora, pues solo hacía su trabajo.