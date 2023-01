“La maldición se ha ido”: creador de la muñeca Momo revela qué hizo con la figura

La muñeca sí fue diseñada para asustar, pero no de la manera como inescrupulosos la usaron para que jóvenes y niños se hicieran daño.

Keisuke Aiso, el artista japonés que esculpió la tenebrosa estatua, aclaró que no estaba destinado a dañar a nadie", refiriéndose al ‘Momo Challenge’, un peligroso reto viral reciente.

La imagen aterradora con ojos vidriosos y una expresión de dolor se basó en un fantasma japonés llamado "ubume", de una mujer que muere durante el parto, explicó Aiso, director de la firma LINK FACTORY con sede en Tokio, que fabrica accesorios para televisión.

La escultura con base de silicona, que mide aproximadamente un metro de altura, se mostró por primera vez en una exhibición con temática de fantasmas en el barrio Ginza en 2016, pero en ese momento atrajo poca atención.

Aiso, de 43 años, reveló que destruyó la escultura el año pasado porque comenzó a deteriorarse. "Eso no tuvo nada que ver con el caso reciente", subrayó.

Pese a que se difundió que el Momochallenge inducía a que menores se autolesionaran y hasta se suicidaran, no hay evidencia de que esto sea cierto y el mito parece haber sido propagado principalmente por padres preocupados a través de las redes sociales.

Reto Momo, el espantoso desafío viral que podría arrebatarle a sus hijos para siempre Aiso pareció desconcertado por los informes y dijo a AFP: "Me encantaría que tal desafío no existiera".