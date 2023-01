¿La mejor esposa del mundo? Su marido llegó borracho y así lo entró a la casa

Alejada de todo tipo de prejuicio, salió a su rescate de una manera particular. Eso sí, luego le pegó su ‘regañito’.

En el video se puede ver a dos amigos arribar a una casa en Tailandia. Uno de ellos no logra dar más de dos pasos sin perder el equilibrio.

Sin embargo, cuando parecía que todo podía empeorar, la escena tuvo un final inesperado, que rápidamente se ha viralizado en redes sociales.



De acuerdo a las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, Waanon Lamnarai, de 28 años, llegó a su vivienda sin poder mantenerse en pie a causa de la cantidad de alcohol que había ingerido.

Luego de que un amigo lo llevara en moto, se bajó del vehículo y no logró encontrar equilibrio. En ese instante, salió a la puerta su mujer, quien a simple vista tenía una contextura física más grande que su marido.

Ante la sorpresa de todos, ella no se enojó, por el contrario, tomó a su esposo y lo subió a su espalda. Caminó como si nada hacia el interior de su casa.

“No quería que mi marido se cayera. Sabía que tendría problemas tratando de caminar hacia la habitación, así que lo puse de espaldas. Lo dejé en la cama. Soy fuerte y él es liviano, por lo que no fue difícil”, relató la mujer al Daily Mail.

Por su parte, el hombre dijo: “Tengo la mejor esposa del mundo. Ella me regañó por estar tan borracho, pero realmente se preocupa por mí”.