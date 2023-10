"La muerte no nos separará": esposa fallece, pero con trasplante salva al amor de su vida

Una historia de amor que va más allá de la muerte se presentó en Brasil cuando un hombre recibió el trasplante de órganos que necesitaba para mejorar su calidad de vida de parte de su esposa, quien falleció de manera repentina por un derrame cerebral.



La historia de amor entre Sibele Augusta Caputo Silva y Mário Luz da Silva, una pareja del municipio de Cubatão en Brasil, comenzó en 1980 cuando se conocieron en unas vacaciones.

Tras un efímero primer encuentro empezaron a llamarse por teléfono. Fue el inicio de una larga e intensa historia.

"En tres meses nos comprometimos y en seis meses nos casamos. Todos decían que no funcionaría, que no nos conocíamos bien. Duró 30 años", recordó Mário en entrevista con g1.

El funcionario público aseguró que en más de tres décadas como pareja construyeron una casa, y tuvieron dos hijos y un nieto, quien se convirtió en la adoración de la familia.

Sin embargo, hace unos años ella le empezó a insistir que visitara a un médico, puesto que veía que sus piernas estaban bastante hinchadas.

Una vez consultó fue informado que estaba padeciendo un problema renal tan avanzado que ya había perdido las funciones en uno de sus riñones y el otro estaba fallando.

"Inmediatamente me hicieron la fístula y me dijeron que me tendrían que hacer hemodiálisis", comentó el hombre, quien afirmó que en varias ocasiones, mientras su esposa estaba en vida, ella le había ofrecido sus órganos para el trasplante.

"Decidimos disfrutar de la vida mientras yo no hiciera hemodiálisis. Viajamos a todas partes y tuve tiempo de disfrutar la vida gracias a ella”, aseguró nostálgico.

Una vez comenzó su tratamiento, Mário recibió varias oportunidades de trasplante que no funcionaron y debió pasar más de 10 años en una lista de espera hasta que su esposa se convirtió en la donante tras su trágica muerte en agosto de 2023.

En medio de la conmoción decidieron donar sus órganos, como el deseo que manifestó en vida al ser una abanderada de dicha causa, por lo cual Mário recibió uno de sus riñones.

“Era lo que ella quería y yo también, salir del sufrimiento de la hemodiálisis”, afirmó el brasileño.

Además de esto, la artesana se convirtió en donante de córnea, ayudando así a más personas.

"La muerte no nos separará. Moriremos juntos porque un pedazo de ella está dentro de mí. Esto es lo que nos da fuerza para continuar", comentó el viudo, quien compartió su historia para concientizar a otras personas sobre la importancia de la donación de órganos.