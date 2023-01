La siesta de un Trump durante el discurso del Estado de la Unión que se volvió viral

El pequeño Joshua, que no es familiar del presidente, fue invitado tras ser víctima de matoneo por su apellido. Parece que el momento no lo emocionó.

Entre las trasnochadas y los tuits matutinos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es famoso por necesitar solo cuatro horas de sueño, pero su joven invitado al discurso sobre el Estado de la Unión, Joshua Trump, pareció no estar a la altura.

El niño de 11 años, que no tiene parentesco alguno con el mandatario pero ha sido acosado en la escuela debido a su apellido, acudió al Congreso para el tradicional discurso anual del presidente, invitado especial de la Casa Blanca.

Con camisa blanca y corbata oscura, el jovencito lucía muy presidencial cuando se inició el solemne acto político trasmitido en horario estelar a una audiencia masiva. Pero no tardó en sucumbir a la cadencia aparentemente soporífera de las palabras de Trump.

Sentado muy cerca de la primera dama, Melania Trump, el estudiante de escuela media de Delaware pareció haber encontrado su repentina fama algo agotadora.

Las imágenes de su siesta rápidamente se volvieron virales en Twitter, donde muchos lo calificaron como un talismán poco probable de la "resistencia" anti-Trump. "Joshua Trump habló por todos los estadounidenses", comentó un internauta.



"Joshua Trump es un Trump que puedo respaldar", bromeó otro, mientras que un tercero se mostró entusiasmado: "No todos los héroes usan capas".



