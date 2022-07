"La tía de las pelucas": Cristian Castro y los mejores memes por su cambio de look

El cantante Cristian Castro sorprendió a sus miles de seguidores con su más reciente cambio de look. El intérprete de 'Azul' se ha mostrado con algunos tonos vivos en su cabello y, además, con atuendos muy coloridos.



Cristian Castro se presentó al programa 'Canta conmigo ahora' con el cabello de color verde fluorescente, morado, naranja y amarillo. Muchos internautas decidieron expresar su opinión mediante chistes y memes en las redes sociales.

El Batman de Michael Keaton cuando vio a Cristian Castro pic.twitter.com/UbjSeZHP0N — Kpininimemes (@kpininimemes) July 29, 2022

Cómo olvidar aquella vez que Cristian Castro apareció en los Juegos del hambre. pic.twitter.com/RYxic2M3WA — Luisito Rey (@LUISlTOREY) July 27, 2022

#CantaConmigoAhora Todos los looks que usará Cristian Castro en lo que dure el programa... pic.twitter.com/wC0g4oeL6w — Brutus Popeye Marinero (@espinaca41) July 29, 2022

Cristian Castro tiene todo el style de la tia pelucas😅 pic.twitter.com/vEz4zjFww2 — Juan Carlos Rivera (@carlos83_rivera) July 27, 2022

- Bueno, pero aún tenemos fama y mucho dinero ¿verdad Cristian Castro?

- Aaaaay... No mucho 😬gasté nuestros últimos 10 dolares en esta réplica del Loco Valdés 👉👈 pic.twitter.com/ugrEnpxUcm — Simpsonito (@SimpsonitoMX) July 28, 2022

Cristian Castro............El charco de la gasolinera. pic.twitter.com/ahDYQMZNR8 — Ciudadano de tiempo completo (@ciudadanodetiem) July 28, 2022

"Me disfrazaron de troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión", dijo Cristian Castro, en entrevista con el programa Telenoche.



Agregó: “Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos. Es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”.