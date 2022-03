La voz de Google Maps les jugó una broma a sus amigos y se hizo viral: conózcala aquí

El uso de aplicaciones de servicios de ubicación como Google Maps se ha popularizado en los últimos años y, por supuesto, la voz que acompaña a los conductores, bien sea de carros, motos o bicicleta y hasta a los peatones no es ajena.

Pues en la encargada de decir frases como “Gira a la derecha”, “recalculando ruta” o “Has llegado a tu destino” es la actriz de doblaje española Nikki García.

La mujer que le pone voz al servicio de Google Maps publicó un video en el que quiso hacerles el juego a sus amigos y, antes de que encendieran el GPS, decidió ella misma orientarlos en el camino a su hotel.

“En la rotonda toma la segunda salida, no te la pases, esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico, continúa 100 metros (…) Espera, he perdido la cuenta, no sé cuantos metros llevas (…) gira a la derecha ahora (…) imagino que es por aquí, no lo sé, si no me dejas en este callejón y ya me busco la vida”, les decía a sus amigos la encargada de la voz de Google Maps.

Ellos, mientras tanto, la grababan y se carcajeaban. Tan divertida resultó la escena que ya está a punto de alcanzar un millón de reproducciones en Twitter.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

